Covid:Frosinone, positivo membro staff,gara spostata alle 19

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Il Frosinone Calcio, con una nota

pubblicata sul suo sito internet, comunica che l’ultima serie di

esami ha evidenziato un caso di positività al Sars-Cov-2

relativamente a un membro dello staff. Lo stesso – si legge

nella nota – è stato prontamente isolato secondo le direttive

federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver

attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft.

Il match con l’Ascoli, valido per la 3/a giornata del

campionato di serie B, inizialmente in programma alle 14, è

stato posticipato alle ore 19.00 per permettere di conoscere

l’esito dei test/accertamenti ai quali verrà sottoposta la

squadra. (ANSA).



—

