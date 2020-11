Covid:in Calabria stabili casi positività (+262),due decessi

(ANSA) – CATANZARO, 04 NOV – Restano stabili ma su numeri

sempre alti 262 (ieri erano 266) i casi di positività al

coronavirus in Calabria dove si registrano anche due decessi in

più che portano il totale a 124. Crescono di una unità nelle

ultime 24 ore i ricoverati in rianimazione (11). I casi attivi

oggi sono 3.894, quelli da inizio pandemia 6.092. Ad oggi sono

stati sottoposti a test 282.942 soggetti per un totale 285.949

tamponi eseguiti di cui 276.850 sono risultati negativi. Cinque

i guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi

positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 1.273 (90

in reparto, 4 in terapia intensiva, 1179 in isolamento

domiciliare); Casi chiusi 661 (616 guariti, 45 deceduti);

Catanzaro: Casi attivi 595 (47 in reparto, 5 in terapia

intensiva, 543 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 356 (317

guariti, 39 deceduti); Crotone: Casi attivi 158 (5 in reparto,

153 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 161 (155 guariti, 6

deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 86 (7 ricoverati ,79 in

isolamento domiciliare); Casi chiusi 125 (118 guariti, 7

deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.515 (63 in reparto; 2

in terapia intensiva; 1.450 in isolamento domiciliare); Casi

chiusi 767 (741 guariti, 26 deceduti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 58,

Catanzaro 44, Crotone 40, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 119.

Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le

persone che si sono registrate sul portale della Regione

Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio

regionale sono in totale 480. (ANSA).



—

