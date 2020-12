Covid:Marsilio,lavoro su zona gialla,tenere conto dati reali

(ANSA) – PESCARA, 13 DIC – Il presidente della Regione

Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato che “se oggi è possibile

parlare di zona gialla prima di Natale, è grazie alla mia

decisione di anticipare la zona rossa il 18 novembre. A tal

proposito, è già in corso l’interlocuzione con il ministro”.

“Definitivamente messa alle spalle la vertenza sul passaggio

in zona arancione – spiega – il dibattito ora si concentra sui

tempi di ritorno in zona gialla. Si moltiplicano le prese di

posizione di esponenti politici, sindacali, imprenditoriali e

semplici cittadini: è bene fornire a tutti gli elementi di

conoscenza che possano chiarire il percorso che abbiamo davanti

e le rispettive responsabilità”.

“Rispettando i tempi burocratici imposti dal Ministero

sottolinea – l’Abruzzo entrerebbe nella zona gialla domenica 27

dicembre, al termine degli ulteriori 14 giorni minimi di

permanenza in arancione. Sono i tempi scanditi dalla rigida e

letterale applicazione delle ‘regole’, senza le deroghe e la

flessibilità dettata dall’aderenza ai dati reali che, pure, il

Governo avrebbe potuto adottare nel rispetto della legge (che

questa facoltà di deroga attribuisce al Ministro sulla base dei

report forniti dalla Cabina di Regia che, nel caso dell’Abruzzo,

aveva rilevato positivamente l’anticipazione della zona rossa)”.

