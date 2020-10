Covid:nuovo picco Slovenia,1.663 casi e 5 morti nelle 24 ore

(ANSAmed) – LUBIANA, 22 OTT – Nuovo record di positivi al

coronavirus per la Slovenia. Sono infatti 1.663 i nuovi contagi

registrati nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio

epidemia, anche se la quantità di tamponi eseguiti è aumentata

di oltre mille unità, con 6.215 test. Confermato tuttavia il

trend di 1 contagiato su 4, con poco meno del 27% dei test

positivi. I decessi sono stati 5, mentre il numero totale di

pazienti ricoverati è 357, dei quali 62 in terapia intensiva, 7

in più rispetto al giorno precedente. Preoccupazione anche per

la diffusione del covid-19 fra gli operatori sanitari, con più

di 100 persone contagiate solo nell’Ospedale policlinico di

Lubiana (UKC).

Il governo riunito in sessione plenaria a Brdo pri Kranju

potrebbe adottare nuove misure già oggi, secondo quanto riferito

in conferenza stampa dal portavoce dell’unità di crisi del

governo, Jelko Kacin. (ANSAmed).



