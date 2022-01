Covid:Occhiuto,zona rossa a Platì, arancione altri 10 comuni

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 09 GEN – “Il presidente della Regione

Calabria, Roberto Occhiuto, ha appena firmato un’ordinanza con

la quale dispone la ‘zona rossa’ nel comune di Platì, in

provincia di Reggio, per un periodo di 7 giorni, dal 10 al 16

gennaio”. Lo riferisce un comunicato del portavoce di Occhiuto.

“Viene, inoltre, istituita – si aggiunge – la ‘zona arancione’

nei comuni di Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto

della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica,

Palizzi e Roccella Jonica, sempre in provincia di Reggio, per un

periodo di 10 giorni, da domani fino a tutto il 19 gennaio. Con

la stessa ordinanza, infine, viene prorogata la ‘zona arancione’

nei comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi,

Rosarno, San Roberto, Taurianova e Polistena, anche questi nel

Reggino, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino

a tutto il 16 gennaio”. (ANSA).



