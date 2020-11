Covid:primario,attesa a pronto soccorso per impatto notevole

(ANSA) – COSENZA, 13 NOV – “Un impatto notevole di persone

giunte al Pronto soccorso che hanno creato un afflusso tale da

mandare in stallo il sistema, che non ha consentito la

distribuzione immediata dei pazienti”. È quanto precisa il

dottor Pino Pasqua, primario dell’Unità di anestesia e

rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, in merito

al numero di persone positive al Covid-19 ferme in pronto

soccorso da diversi giorni e in attesa di un posto letto.

“I posti letto – ha spiegato Pasqua – erano 70 finora, e sono

diventati insufficienti. Oggi l’Azienda ha implementato con

altri 20 posti letto, allocati al quarto piano del Dea, cercando

di drenare le criticità del reparto. Nel reparto di terapia

intensiva ci sono al momento 16 pazienti, di cui 6 in

ventilazione meccanica e dieci in ventilazione non invasiva, e

abbiamo ancora disponibilità di altri 3 posti e stiamo per

attivare altre 10 posti in terapia sub intensiva”.

“Non sono io – ha concluso Pasqua – a dover dire se sia

giusta o meno la ‘zona rossa’, a me interessa solo che il numero

di pazienti diminuisca e curare al meglio le persone, dando

dignità a chiunque arrivi in ospedale”.

Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza comunica

che, al fine di garantire una più efficace risposta alla

Emergenza Covid-19, da mercoledì 18 novembre, sarà attivata la

Centrale operativa territoriale (Cot), che dalle ore 8 alle ore

20 di tutti i giorni, compresi i festivi. La Centrale risponderà

al numero unico 0984.835583 e raccoglierà le istanze relative ai

casi Covid-19 o sospetti tali ed attiverà gli operatori e/o i

servizi più opportuni tra le Usca (Unità Speciali di Continuità

Assistenziale), il 118 e l’attivazione delle cure domiciliari

integrate/Covid. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte