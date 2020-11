Covid:Serie D;Barbiero’mai venuto meno a confronto con club’

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – “Non mi sono mai sottratto al

confronto con le società perché sono uno abituato a metterci la

faccia, in tutte le questioni. Se qualcuno vuole per forza

trovare un responsabile di ciò che non va, quello sono io

insieme al consiglio del dipartimento, non certamente il

presidente Sibilia. La disponibilità nei confronti delle società

è assoluta. La critica è sempre legittima, l’insulto no”. Luigi

Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale che

organizza il campionato di Serie D per la Lega Nazionale

Dilettanti non ha tirato indietro la gamba, rispondendo in

diretta social a tutti gli argomenti durante il confronto con i

presidenti del Seregno Davide Erba e del Legnano Giovanni

Munafò, che hanno sollevato dubbi e polemiche sulla gestione del

campionato. “Abbiamo chiesto un parere sull’interpretazione

dell’ultimo DPCM per quanto riguarda lo spostamento tra regioni.

Nella giornata di domani saremo in grado di comunicare alle

società se il campionato proseguirà e con quali modalità. Le

opzioni allo studio sono due: qualora sarà consentito lo

spostamento delle squadre tra le regioni si proseguirà da

domenica 8 con i recuperi. In caso contrario l’attività sarà

sospesa fino al 3 dicembre con la ripresa il 6 dicembre con i

recuperi”.

Barbiero affronta anche il tema legato alle misure di

contenimento del contagio. “L’attuale protocollo sanitario della

Serie D è stato recepito dalla FIGC in seguito all’approvazione

da parte del Dipartimento per lo Sport – spiega – pertanto

bisogna solo applicarlo. In ogni caso voglio precisare che

stiamo elaborando una proposta di modifica, con il supporto del

nostro responsabile medico, introducendo delle azioni che

possano renderlo più efficace, ad esempio con il ricorso ai

tamponi rapidi”. (ANSA).



—

