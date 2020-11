(ANSA) – BRESCIA, 25 NOV – Empoli-Brescia di Coppa Italia

non si giocherà. Il Brescia rinuncia alla trasferta a causa dei

numerosi casi di positività riscontrati negli ultimi giri di

tamponi. Il club ritiene troppo rischioso un viaggio in queste

condizioni: teme lo sviluppo di un focolaio. Per il Brescia

arriverà lo 0-3 a tavolino. La partita si sarebbe dovuta giocare

oggi alle 14:30 (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte