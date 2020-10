Covid:Veneto; tamponi rapidi a scuola, 15 studenti positivi

(ANSA) – PADOVA, 06 OTT – Quindici studenti di un istituto

superiore di Piove di Sacco (Padova) sono stati trovati positivi

al Covid grazie ai test rapidi antigenici effettuati

direttamente a scuola da distretto sanitario dell’Ulss 6

Euganea. Una modalità messa in atto per la prima volta in Veneto

in seguito al protocollo operativo del 2 ottobre predisposto

dalla Region. Nell’istituto ‘Einstein’ di Piove di Sacco c’era

già stato il caso di un docente positivo. Il test in ambito

scolastico viene effettuato dal’Ulss previa l’autorizzazione, su

apposito modulo, dei genitori dei ragazzi. L’equipe sanitaria ha

sottoposto a tampone 93 studenti,:15 sono risultati positivi, di

cui 9 in una sola classe, e 6 complessivamente in altre due. Per

le tre classi è scattato l’isolamento domiciliare per 14 giorni.

Anche tre docenti hanno effettuato il test, risultando negativi.

(ANSA).



