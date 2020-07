Cozzoli a dipendenti Sport e Salute, “Fatto grande lavoro”

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Dopo quattro mesi difficili, con il

lockdown e il lungo stop delle attività a tutti i livelli, il

presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli ha voluto salutare

attraverso un webinar i dipendenti della società e ringraziarli

per il lavoro svolto.

Dalla sede centrale e dalle quelle regionali sono state 400

le persone collegate online per ascoltare le parole di Cozzoli.

Il quale ha prima di tutto sottolineato il valore degli asset

societari: il parco del Foro Italico e lo stadio Olimpico per

promuovere non solo i grandi eventi ma una vera apertura alla

collettività; la Scuola dello Sport per “rilanciare la cultura

sportiva e la formazione” e l’Istituto di medicina dello sport

per farne un centro di eccellenza per la prevenzione legata ai

corretti stili di vita.

“Anche se questo periodo è stato molto complicato, il nostro

posto è fuori dai palazzi, vicino allo sport di base, alle

società, ai territori – ha aggiunto Cozzoli – La mia emozione

più grande, dall’insediamento a marzo, è stata visitare il 25

maggio, giorno di riapertura degli impianti, due società, una a

Tor di Quinto, l’altra a Centocelle. Un momento toccante,

simbolico. Abbiamo rivisto i bambini giocare insieme e

riprendere contatto con la socialità attraverso lo sport”.

L’impegno straordinario per l’erogazione dei bonus ai 148

mila collaboratori sportivi, pagati nei termini previsti, non ha

distolto la società dai suoi obiettivi: sostegno agli organismi

sportivi, alle piccole e grandi società, il progetto di un

incubatore di start up al Foro Italico, il lancio di una App per

tutto il sistema sportivo, i programmi ‘Sport e Periferie’, ‘Sport di Classe’ e ‘Sport di tutti’, rivolti ai più giovani ma

anche agli over 65. “Non possiamo fermarci perché è solo

l’inizio”, ha concluso Cozzoli. (ANSA).



