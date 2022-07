Cozzoli “oggi il via per gli 80 milioni a organismi sportivi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 LUG – “Per lo sport italiano è una giornata

importante, fra qualche minuto saranno lanciati gli avvisi

pubblici per gli 80 milioni di euro messi a disposizione degli

organismi sportivi per la promozione dello sport tra

adolescenti, bambini, over 65 e categorie fragili”. Lo ha detto

Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, alla presentazione

della convenzione tra la compagnia aerea ITA Airways e Sport e

Salute. “Ringrazio il sottosegretario Vezzali per

quest’opportunità data a tutto il mondo sportivo”. (ANSA).



