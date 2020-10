Cozzoli, presto sarà possibile un tour dello stadio Olimpico

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Dalle prossime settimane lanceremo

il tour dello stadio Olimpico. Io ci sono stato e mi sono

emozionato. Questa emozione ora la potremo condividere con

tutti”. Lo ha annunciato il presidente di Sport e Salute, Vito

Cozzoli, in occasione dell’evento ‘Roma riparte dallo sport’

promosso dal circolo Antico Tiro a Volo di Roma. “Il Foro Italico e lo Stadio Olimpico non possono rimanere

chiusi tutta la settimana e aprire solo a grandi eventi come il

tennis e il calcio”. Cozzoli ha anche annunciato che “lanceremo

una app gratuita per tutti gli sportivi per far sì che diventino

una grande comunità e possano accedere a tutti i servizi”.

(ANSA).



—

