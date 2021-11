Cozzoli, sport di alto livello motore per quello di base

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 20 NOV – “Lavoriamo tutti insieme perché

dallo sport di alto livello possano venire occasioni per la

crescita dello sport di base. I nostri piani, che vogliamo

sviluppare col territorio, sono allargare la pratica sportiva,

promuovere lo sport inclusivo e i corretti stili di vita,

arrivare dove ancora lo sport non è esercitato come un diritto.

Vogliamo essere motore per la promozione e lo sviluppo dello

sport nel Paese e siamo pronti a giocare insieme alle strutture

sul territorio che sono fondamentali”. Così il presidente di

Sport e Salute, Vincenzo Cozzoli, oggi a Torino all’incontro con

i rappresentanti delle Federazioni e Organismi sportive del

territorio a margine delle Nitto Atp Finals.

“Vareremo un piano industriale pluriennale della società che

consenta di immaginare investimenti tutti insieme”, aggiunge

ricordando, fra le iniziative, il progetto di “valorizzazione

della rete territoriale. Partiremo il 2 dicembre da Cosenza –

spiega – con l’inaugurazione della prima nuova sede oggetto di

un revamping che si estenderà a tutte le sedi italiane. La nuova

logica di Sport e Salute è andare tra le persone: stiamo

attivando ottime sinergie con i comuni, vogliamo lavorare con

loro per essere uno strumento di servizio al territorio”.

(ANSA).



