Cozzoli,Sport e Salute sempre più impegnata a migliorare welfare

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Il nostro è un impegno costante e

concreto per migliorare il welfare. Lo sport è un mezzo ideale

per renderlo più efficiente e assicurare benessere a tutti i

cittadini”. Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito

Cozzoli, intervenuto all’assemblea nazionale Anci 2022, alla

Fiera di Bergamo.

“Lo sport è un diritto di tutti e per tutti, e Sport e Salute

vuole affermarlo in ogni angolo del Paese – ha proseguito

Cozzoli – . Insieme ad Anci con il progetto Sport nei Parchi,

che ha visto la partecipazione all’avviso pubblico di oltre 1300

Comuni, abbiamo dato vita a 500 isole di sport disseminate per

l’Italia. Anche questo è un esempio di benessere diffuso. E

tutto questo lo abbiamo fatto insieme, perché quando le

istituzioni lavorano in sinergia riuscendo a fare rete ne

beneficia tutta la comunità”, ha sottolineato Cozzoli. In meno

di tre anni Sport e Salute ha investito 2,3 miliardi di euro per

promuovere il sistema sportivo italiano, partecipando a diversi

progetti in 3.969 Comuni italiani.

Nel corso della giornata, Cozzoli ha partecipato, tra i vari

panel, anche al convegno “Outdoor: nuova frontiera dello sport

per territori e comunità” insieme al vicepresidente vicario e

delegato allo Sport, Salute e Politiche Giovanili dell’Anci,

Roberto Pella, che ha ricordato come i progetti portati avanti

con Sport e Salute, come Sport nei Parchi, abbiano portato a “grandi risultati, partecipazione e coinvolgimenti dei Comuni

con benefici per tutti i cittadini”. (ANSA).



