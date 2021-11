Crédit Agricole Italia,20 milioni a Salcef per sostenibilità

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 24 NOV – Crédit Agricole Italia ha

sottoscritto, ricoprendo il ruolo di Mandated Lead Arranger e

Sole Lender, un contratto di finanziamento da 20 milioni di euro

con Salcef Group, società che opera nello sviluppo ed

innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, al

fine di supportare il percorso di crescita domestica ed

internazionale intrapreso dal Gruppo.

Il finanziamento si inserisce tra le operazioni di finanza

sostenibile e prevede la misurazione di alcuni parametri Esg

ambientali e di impatto sociale il cui raggiungimento consentirà

all’azienda di ottenere una riduzione del pricing.

“Il finanziamento sottoscritto con Salcef Group dimostra non

solo il sostegno concreto ad eccellenze imprenditoriali solide e

con ambiziosi obiettivi di crescita, ma anche il nostro

contributo nel rendere la società più inclusiva ed

ecosostenibile.” dichiara Marco Perocchi, responsabile direzione

banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Crédit Agricole

Italia – aggiunge – è convinta che innovazione e

digitalizzazione siano elementi chiave per la ripartenza di un

Paese con un’impronta più green, a partire da servizi quotidiani

come la mobilità e a vantaggio soprattutto delle generazioni

future”. (ANSA).



