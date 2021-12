Credito sportivo: concluso corso su Management impiantistica

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Il presidente dell’Istituto per il

credito sportivo, Andrea Abodi, ha consegnato oggi a Roma,

presso la sede dell’Ics, gli attestati agli studenti del corso

di perfezionamento in “Management e diritto dell’impiantistica

sportiva”, promosso dal Credito Sportivo, Associazione italiana

calciatori (Aic), Università degli studi di Cassino e del Lazio

Meridionale e Università telematica San Raffaele.

Erogato in modalità telematica, il Corso è rivolto a tutti

coloro che intendono lavorare nel settore della gestione di

impianti sportivi, pubblici o privati, ma anche a chi già

gestisce un impianto o intende costruirlo o prenderlo in

gestione. Obiettivo principale è quello di rispondere a

un’esigenza formativa concreta e attuale del mondo dello Sport

che necessita di figure sempre più specializzate e qualificate,

capaci di unire conoscenze di natura teorica a esperienze di

carattere pratico-operativo. Il superamento dell’esame di fine

corso ha consentito agli studenti di essere inseriti nel “Registro dei manager di impianti sportivi” dell’Istituto per il

credito sportivo, una novità per l’intero sistema, che

rappresenta un’ulteriore forma di referenza della

professionalità acquisita. (ANSA).



