Credito Sportivo e Msp Italia, impegno comune per sport di base

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – L’Istituto per il Credito Sportivo e

il Movimento Sportivo Popolare Italia hanno sottoscritto un

nuovo protocollo d’intesa finalizzato al sostegno e alla

crescita dello sport di base, come strumento per il benessere

delle persone e delle comunità, per l’inclusione e la coesione

sociale. L’accordo con l’Ente di promozione sportiva

riconosciuto dal Coni, di durata triennale, offre la possibilità

a tutte le realtà affiliate a Msp Italia di poter usufruire di

prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per

finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo

Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all’Ics, e da

una lettera di referenza dell’Eps. Significativa, inoltre, la

misura denominata ‘Valore Sport per tutti’, riservata all’Ente e

alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a €

3.000.000 relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a

norma, abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed

efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso

l’acquisto delle aree relative a tassi d’interesse completamente

abbattuti.

“Di fronte alle grandi difficoltà che stanno mettendo a dura

prova anche lo sport del nostro Paese – le parole del presidente

dell’Ics, Andrea Abodi – l’Istituto avverte il dovere di

svolgere un ruolo sempre più attivo e propositivo

nell’individuazione di soluzioni a supporto di associazioni e

società sportive italiane. Oggi rilanciamo questo impegno anche

a favore di Msp Italia che da decenni, attraverso un nobile e

meritorio impegno quotidiano, ha costruito e sviluppato la sua

rete sociale in tutto il territorio nazionale”. Gian Francesco

Lupattelli, presidente di Msp Italia, ha posto l’accento sulla

necessità di creare strumenti di informazione sempre più

coerenti con la crescita delle società sportive e dei loro

dirigenti: “Questo accordo dovrà stimolare seminari e webinar

per le modalità d’accesso a finanziamenti del Credito Sportivo

per l’ammodernamento delle strutture sportive sia sul piano

dell’abbattimento delle barriere architettoniche che per

l’impatto sulla sostenibilità come introdotto di recente nella

nostra Carta Costituzionale”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte