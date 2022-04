Credito sportivo: firmata intesa con Federazione cronometristi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 APR – I presidenti dell’Istituto per il

Credito Sportivo (Ics), Andrea Abodi, e della Federazione

italiana cronometristi (Ficr), Antonio Rondinone, hanno firmato

a Roma un protocollo d’intesa per supportare la Federazione e le

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate,

attraverso prodotti finanziari e servizi dedicati. La

convenzione, informa l’Ics, prevede una gamma di opportunità

come i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni

sportive, e il “Mutuo Light 2.0 – FSN”, per le associazioni e le

società affiliate. L’Istituto ha, inoltre, aggiunto anche il

finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per

lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

“La Federazione cronometristi – ha dichiarato Abodi – è unica

nel suo genere e, ha contribuito a scrivere pagine gloriose per

lo sport italiano. Con questo accordo, l’Istituto si pone

l’obiettivo di offrire supporto allo sviluppo e

all’implementazione degli strumenti e delle attrezzature di

altissimo livello che costituiscano un patrimonio da non

disperdere, sempre più apprezzato anche a livello

internazionale”.

“A riprova della centralità della Ficr e delle Asd

Cronometristi sul territorio, quali acceleratori per lo sviluppo

del mondo sportivo – ha detto a Rondinone – l’accordo con un

partner storico garantisce la possibilità di investire in

apparecchiature innovative e versatili. Sono felice di questa

sinergia che sostiene la vocazione tecnologica della Ficr e

rappresenta per la nostra base un’opportunità per l’accesso al

credito con l’obiettivo di fornire servizi di timing sempre più

al passo con i tempi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte