Cremlino, Occidente e Russia restano su posizioni opposte

(ANSA-AFP) – MOSCA, 16 GEN – L’Occidente e la Russia restano

su posizioni “totalmente divergenti”. Lo dice il Cremlino dopo

una settimana di colloqui evidentemente infruttuosi che hanno

avuto al centro soprattutto la crisi ucraina.

La Russia e i Paesi occidentali restano su “posizioni

totalmente divergenti. E questo non è un bene, turba ed è

pericoloso”, afferma il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov,

in un’intervista a Cnn. “Vogliamo risolvere il problema: c’è

troppa tensione al confine” con l’Ucraina e “in questa parte

dell’Europa. E questo causa ulteriori problemi ed è molto

pericoloso per il nostro continente. Questo è il motivo per cui

insistiamo nell’ottenere risposte dirette alle nostre

preoccupazioni. Risposte estremamente specifiche per le nostre

proposte estremamente specifiche”. (ANSA-AFP).



