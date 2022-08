Cremonese: preso difensore georgiano Lochoshvili

Condividi l'articolo

(ANSA) – CREMONA, 10 AGO – Altro acquisto della Cremonese

che, dopo l’attaccante Dessers, rinforza la difesa assicurandosi

il centrale 24enne Luka Lochoshvili. I grigiorossi stanno

cercando di alzare il livello della rosa in vista del via della

stagione, domenica contro la Fiorentina al Franchi.

Lochoshvili è cresciuto nella Dinamo Tbilisi per poi

passare alla Dinamo Kiev e agli slovacchi dello Zilina prima di

trasferirsi in Austria al Wolfsberger. Per ora vanta due

presenze con la nazionale georgiana. Grande fisico, 192

centimetri per 85 chili, dovrà dare solidità al pacchetto

difensivo. Il giocatore si è già allenato con la squadra e la

speranza della società è quella di inserirlo nella lista per la

partita di domenica. Il suo status di extracomunitario potrebbe

però far tardare di qualche giorno il via libera da parte della

Federazione. (ANSA).



