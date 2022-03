Cripto-investimenti,da authority Ue guida per evitare rischi

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 20 MAR – Dalla perdita del capitale

investito alla pubblicità ingannevole, dalle truffe fino agli

attacchi informatici. Sono solo alcuni dei rischi che bisogna

conoscere prima di investire in cripto-attività, perché ad oggi

queste operazioni virtuali non sono per tutti. Una sorta di

manuale per valutare i rischi, con domande a cui rispondere, è

stato messo a punto dalle Autorità di vigilanza dell’Ue, Eba

(Autorità bancaria europea), Esma (Autorità europea degli

strumenti finanziari e dei mercati) ed Eiopa (Autorità europea

delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che questa settimana hanno lanciato un allarme per dire che “numerose cripto-attività sono altamente rischiose e

speculative” e “non sono adatte per la maggior parte dei

consumatori al dettaglio come investimento o mezzo di pagamento

o scambio” . Le tre Authority forniscono così dei consigli

pratici da seguire prima effettuare degli acquisti, che vanno

dai Bitcoin a prodotti e servizi legati a token virtuali.

(ANSA).

—

