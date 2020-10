Crisi Barcellona, Bartomeu a un passo da dimissioni

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – L’avventura di Josep Maria Bartomeu

alla guida del Barcellona sembra essere arrivata al capolinea.

Il 57enne presidente del club catalano, dopo sette anni di guida

pericolosa, proprio oggi potrebbe dimettersi. Lo stesso vale per

gli altri componenti il Consiglio direttivo. La rivoluzione al

vertice del club blaugrana avviene in un momento di crisi

profonda, sia dal punto di vista economico che dei risultati,

come testimonia il tonfo di sabato scorso nel ‘Clasico’ del Camp

Nou (3-1).

A due giorni dalla seconda sfida di Champions, avversaria la

Juve, torna a galla anche un’altra crisi non meno devastante: è

quella dei rapporti fra squadra e dirigenza che l’estate scorsa

culminò con l’epurazione tecnica – via l’allenatore Quique

Setien e il ds Eric Abidal – con i mal di pancia di Messi e

Piqué, due fra i calciatori più rappresentativi, con le cessioni

di Vidal e Suarez.

La situazione ha fatto sprofondare la popolarità di

Bartoumeu, peraltro criticatissimo da tifosi, aprendo un baratro

sul futuro presidenziale del club. (ANSA).



