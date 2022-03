Crisi economica; la Regione accoglie la proposta di Pompignoli. Rinviato il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1° aprile-31 luglio

Bologna, 30 marzo. Pagamento differito senza sanzioni. L’Assessore della Regione Emilia Romagna, Paolo Calvano, intervenuto nel pomeriggio in Commissione Bilancio, ha condiviso con favore la proposta avanzata dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli di sospendere il pagamento della tassa automobilistica, sia per i proprietari di automobili che di autocarri, in scadenza nei prossimi quattro mesi, senza aggravio di costi a carico del contribuente.

“Il rincaro di luce e gas, il caro bollette e l’inarrestabile ascesa dei prezzi dei carburanti di queste ultime settimane impattano negativamente su tutti i settori produttivi di questa Regione oltre che sui bilanci di intere famiglie, già profondamente provate dalle ricadute negative dovute dalla pandemia da Covid – 19.”

“Come è noto” – spiega Pompignoli – “ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 15/2012 la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l’effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge”.

“La decisione assunta dall’esecutivo regionale di sospendere, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio 2022, i pagamenti relativi al bollo auto si innesta proprio in questa capacità di azione e si configura come una piccola ma significativa vittoria per venire incontro alle profonde difficoltà dei contribuenti. Ringrazio quindi la Giunta regionale per il buon senso dimostrato nell’accoglimento della mia proposta. Di fronte a un’emergenza economica ed occupazionale di questa portata, lo sforzo delle Istituzioni e della politica deve mostrarsi compatto ed immediato.”

Lega Romagna