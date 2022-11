Cristiani: Acs, aumenta persecuzione, omicidi Africa al top

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 17 NOV – Aumenta la persecuzione

dei cristiani nel mondo. E’ quanto emerge dal rapporto della

fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre “Perseguitati

più che mai”. Il direttore di Acs Italia Alessandro Monteduro

sottolinea che “nel 75% dei 24 Paesi esaminati l’oppressione o

la persecuzione dei cristiani è aumentata. L’Africa registra un

forte aumento della violenza terroristica, a causa della quale

oltre 7.600 cristiani nigeriani sarebbero stati assassinati tra

gennaio 2021 e giugno 2022”.

In Asia “l’autoritarismo statale ha portato a un

peggioramento dell’oppressione, anzitutto in Corea del Nord,

dove fede e pratiche religiose sono ordinariamente e

sistematicamente represse”, continua Monteduro. Ma ci sono anche

altri Paesi dove la vita dei cristiani è a rischio: l’India ha

fatto registrare 710 episodi di violenza anticristiana tra

gennaio 2021 e l’inizio di giugno 2022, causati in parte

dall’estremismo politico.

Dal Rapporto emerge poi che in Medio Oriente la crisi

migratoria minaccia la sopravvivenza di alcune delle comunità

cristiane più antiche del mondo. In Siria, i cristiani sono

crollati dal 10% della popolazione a meno del 2%, passando da

1,5 milioni del periodo precedente la guerra ai circa 300.000 di

oggi. Nonostante il tasso di esodo in Iraq sia più basso, una

comunità che contava circa 300.000 persone prima dell’invasione

da parte di Daesh/Isis nel 2014, nella primavera 2022 si era

ormai dimezzata. Dallo studio di Acs emerge anche che in Paesi

diversi come l’Egitto e il Pakistan le ragazze cristiane sono

abitualmente soggette a rapimenti e stupri sistematici. (ANSA).



—

