Cristiano Ronaldo, ‘domenica il re gioca’

(ANSA) – LONDRA, 29 LUG – “Domingo o rei joga”. Con questo

post su Instagram, che tradotto in italiano significa “Domenica

il re gioca” e che era in risposta a una considerazione di un

suo tifoso, Cristiano Ronaldo annuncia il proprio ritorno in

campo. Che a rigor di logica, non avendo CR7 cambiato squadra,

dovrebbe avvenire nell’amichevole che il Manchester United

giocherà a Old Trafford contro gli spagnoli del Rayo Vallecano.

A questo test prenderanno parte quei giocatori dello United,

fra i quali Ronaldo, che non fanno parte dela lista dei 21 che

il tecnico Erik ten Hag ha convocato per l’amichevole di domani

a Oslo contro l’Atletico Madrid. (ANSA).



