Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Jannik Sinner ha vinto il torneo

Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito

n.1 e campione uscente Carlos Alcaraz col punteggio di 6-7, 6-1,

6-1. L’altoatesino, alla ottava finale in un torneo Atp, ha

riportato la settima vittoria, mentre per lo spagnolo, da domani

n.4 al mondo, era la sesta del 2022. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte