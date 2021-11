Crolla balcone, morto anziano dopo caduta a Caltanissetta

Condividi l'articolo









(ANSA) – CALTANISSETTA, 22 NOV – E’ morto al pronto soccorso

dell’ospedale Sant’Elia un anziano di 82 anni precipitato dopo

il crollo del suo balcone in via Abbate I, nel centro storico di

Caltanissetta. Le condizioni dell’ottantaduenne, arrivato nel

nosocomio cosciente ma con diversi traumi, inizialmente non

sembravano particolarmente gravi. Poi però, dopo poche ore, è

andato in arresto cardiaco. I medici e gli infermieri presenti

in sala hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da

fare. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno.

L’anziano, che abitava in uno stabile fatiscente, e viveva in

pessime condizioni igienico-sanitarie si era affacciato sul

balcone, il cui pavimento era formato da assi di legno, finendo

di sotto. A quanto pare era stato lui stesso a mettere le tavole

di legno, per sostituire il pavimento del balcone crollato in

precedenza. Le assi però, forse anche per via della pioggia di

questi giorni, non hanno retto. A ricostruire quanto accaduto i

poliziotti della sezione Volanti della Questura intervenuti sul

posto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte