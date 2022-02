Crolla braccio gru, feriti 2 giardinieri in Brianza

Condividi l'articolo

(ANSA) – DESIO (MONZA), 08 FEB – Due giardinieri, di 49 e 57

anni, sono rimasti feriti in maniera seria dopo essere

precipitati a causa del crollo del braccio di una gru, nel

pomeriggio a Desio, in provincia di Monza.

Entrambi hanno riportato traumi e fratture ma non sarebbero in

pericolo di vita. Tutti e due sono stati soccorsi e portati in

ospedale, al San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano.

L’incidente ricorda il drammatico crollo di una gru, a Torino,

nel quale hanno perso la vita tre operai.

Il cestello elevatore su cui i due giardinieri erano

impegnati in lavori di potatura, si è rovesciato dopo il crollo

del braccio meccanico della gru, facendoli precipitare da

un’altezza di sei metri. Il più giovane dei due lavoratori, 49

enne, ha riportato un trauma toracico, mentre il suo collega, 57

anni, ha riportato traumi al volto e al bacino. (ANSA).



