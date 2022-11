Crollo all’Università di Cagliari, altri sette indagati

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 02 NOV – Ci sono altre sette persone

indagate per il crollo dell’ex Aula magna della Facoltà di

Geologia di Cagliari, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso.

Dopo i sopralluoghi e le verifiche da parte della Squadra Mobile

della Questura cagliaritana sui documenti relativi ai lavori

eseguiti in questi ultimi anni, il sostituto procuratore di

Cagliari, Giangiacomo Pilia – che indaga per disastro colposo e

crollo colposo di edificio – ha iscritto sette persone nel

registro degli indagati.

Si tratterebbe di chi ha lavorato nelle imprese che si sono

occupate delle ristrutturazioni dell’edificio crollato.

I primi quattro indagati sono il rettore Francesco Mola, il

direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru, la dirigente del

settore manutenzioni, investimenti e impianti, Antonella Sanna,

e Agostino Zirulia, tecnico nello stesso ufficio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte