Crollo cantine, Klaus Davi: ‘Scandaloso, siamo in pericolo’

(ANSA) – MILANO, 09 OTT – “E’ increscioso, è scandaloso

quello che è successo. Vuol dire che siamo seriamente in

pericolo”. Così il giornalista Klaus Davi, che abita in uno dei

palazzi evacuati per rischio crollo oggi a Milano, ha commentato

l’evacuazione di circa cento persone in via Santa Sofia. “In

questo momento siamo un centinaio di persone per strada. Si sta

ripetendo quello che è già successo quest’estate. Ora mi dicono

che il crollo delle cantine potrebbe essere collegato ai lavori

della metro”.

“Già alle due di oggi pomeriggio – ha aggiunto Davi – erano

entrati degli operai, ma non si era capita la gravità della

situazione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte