Crosetto scherza su Twitter, Dante tifoso del Pisa

“Dante tifava per il Pisa”. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, stemperando la polemica sulle dichiarazioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che in un’intervento nel corso della kermesse milanese di FdI ieri aveva citato Dante come “il fondatore del pensiero di destra in Italia”.

Crosetto ha poi aggiunto precisando nel tweet: “si ha il diritto, ed il dovere, di scherzare, in un momento di relax, anche rivestendo ruoli istituzionali. Chi pensa di no, vorrebbe istituzioni interpretate e non vissute”.



