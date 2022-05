Crotone, esonerato l’allenatore Francesco Modesto

Condividi l'articolo

(ANSA) – CROTONE, 29 MAG – Il Crotone ha esonerato

l’allenatore Francesco Modesto, risolvendo anticipatamente il

rapporto contrattuale col tecnico che sarebbe dovuto durare

ancora un anno. La decisione della società era ampiamente

prevista dopo la retrocessione in serie C.

La notizia dell’esonero è stata diffusa con un comunicato in cui

la società ringrazia Modesto “per l’impegno profuso” e gli

rivolge un “in bocca al lupo per il proseguo della carriera”.

Secondo le previsioni, a succedere a Modesto sulla panchina del

Crotone dovrebbe essere Franco Lerda, che ha già allenato la

formazione calabrese in serie B nel corso della stagione

2009-2010, ottenendo un nono posto nella classifica finale del

campionato.

L’annuncio dell’accordo della società con Lerda potrebbe

arrivare già nel corso della prossima settimana. (ANSA).



