Crotone, preso in prestito romeno Dragus

(ANSA) – CROTONE, 15 SET – Il Crotone si rinforza in attacco

con il giovane talento romeno Denis Dragus. La società rossoblù

ha ottenuto il prestito con opzione per il riscatto del

calciatore dallo Standard Liegi.

Dragus, 21 anni, ha esordito tra i professionisti a soli 16

anni con il Viitorul Constan?a, squadra con la quale ha vinto

Coppa e Supercoppa di Romania. Vanta anche due presenze con la

sua nazionale, con cui ha esordito a 19 anni, contro la Serbia.

La scorsa estate Dragus è stato indicato dall’Uefa come uno

dei 50 giovani calciatori più promettenti del Vecchio

Continente. (ANSA).



