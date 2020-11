Crotone: Stroppa, segniamo poco rispetto a quanto costruiamo

(ANSA) – CROTONE, 21 NOV – Prima di commentare la gara,

l’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha rivolto un

pensiero ai crotonesi esprimendo loro la sua solidarietà per il

nubifragio di oggi. “Siamo vicini alla gente – ha detto – che

sta affrontando situazione davvero difficile. Ci è stato detto

che fortunatamente non ci sono state persone ferite, ma noi

siamo accanto alla città”.

Parlando della partita, Stroppa ha affermato che “il Crotone

segna poco rispetto a quanto riesce a costruire. Creiamo

occasioni e questo dimostra che lì ci arriviamo. Poi è una

questione di consapevolezza, di capacità di fare scelta giusta.

Ci servono un po’ di più le giocate individuali. Io ripeto: la

squadra crea, è viva – ha sottolineato -. Ha trovato

un’autostima anche in questa categoria. E’ chiaro che non

avevamo di fronte oggi la squadra migliore per esaltare le

nostre qualità”. (ANSA).



