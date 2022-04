Ct Bertolini, battere Lituania poi testa a Svizzera

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – L’Italia è pronta a riprendere il

cammino nelle qualificazioni mondiali, che prevede domani a

Parma la sfida con la Lituania, l’appuntamento che precederà lo

scontro diretto con la Svizzera, in programma martedì a Thun.

Per agganciare la Nazionale elvetica in testa al Gruppo G, le

Azzurre – ora a -3 dalla vetta – dovranno vincere entrambi i

match, cercando di segnare il più possibile, dato che sarà

eventualmente la differenza reti a decretare quale delle due

squadre otterrà il pass diretto per il Mondiale 2023.

“Siamo contente di poter giocare in una città che ha una

tradizione calcistica così importante – ha dichiarato la ct,

Milena Bertolini, in conferenza stampa -, il pubblico ci darà

una spinta in più: per qualificarci dovremo vincere tutte le

partite, ma l’importante è che la squadra sia focalizzata sui

90′ contro la Lituania. Per favorire la crescita del movimento

sarà fondamentale dare continuità al discorso iniziato nel 2019,

mi auguro che gli italiani continuino a seguirci con passione”.

Anche Sara Gama, alla 134esima presenza in Nazionale, ha

voluto ribadire il concetto espresso dalla ct: “Conosciamo

benissimo il nostro obiettivo, ma al momento l’unica cosa che

conta è la vittoria di domani – ha sottolineato la capitana -.

Dopo il Mondiale siamo cresciute tantissimo: il nostro gruppo ha

un’identità ben precisa: stiamo facendo un cambiamento graduale,

le cose fatte in fretta non vanno bene. Certe alchimie a livello

calcistico e emotivo non si creano dal nulla, stiamo lavorando

bene e questo ci permette di far esprime al meglio anche le

nuove arrivate”. (ANSA).



