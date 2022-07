Ct De Giorgi ‘Italia giovane, deve crescere ancora’

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “La squadra è talentuosa ma giovane

quindi sconfitte come queste devono servire per capire che

determinate situazioni le dobbiamo affrontare in maniera

diversa. La nostra sfida dopo aver vinto l’Europeo è quella di

continuare a crescere. Ora abbiamo un altro mese di tempo per

preparare al meglio i Mondiali, trovando l’equilibrio di

squadra”. Così il ct dell’Italvolley, Ferdinando De Giorgi, dopo

la sconfitta con la Polonia a Bologna nella finalina della

Nations League.

Il bilancio della manifestazione degli azzurri segna 11

vittorie e quattro sconfitte di cui due nelle Finals, ieri con

Francia e oggi con la Polonia, brava a dettare il ritmo del

proprio gioco sin dall’inizio. Tra gli azzurri non c’è stata la

tanto attesa reazione dopo la sconfitta di ieri con la Francia.

Dopo il saluto che il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi,

ha dato a squadra e staff, gli azzurri sono sono dati

appuntamento per l’1 agosto a Cavalese per riprendere il

percorso di preparazione per i mondiali in programma dal 26

agosto all’11 settembre. (ANSA).



