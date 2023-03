Cuba: elezioni, scongiurata diminuzione dell’affluenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – L’AVANA, 27 MAR – Le autorità elettorali di Cuba

erano impegnate ieri sera nello scrutinio dei voti espressi

negli oltre 23.000 seggi distribuiti in 15 province per definire

la composizione dell’Assemblea nazionale del potere popolare, in

un clima rasserenato dal buon andamento dell’affluenza.

Infatti, riferisce l’Agenzia di stampa cubana Acn, due ore

prima della chiusura dei seggi alle 19 (l’1 italiana di oggi)

avevano deposto schede nelle urne 5-711-397 elettori, ossia il

70,34% degli aventi diritto.

Diffondendo questo dato in rialzo rispetto al 68,58% delle

municipali del lo scorso novembre, la presidente del Consiglio

nazionale elettorale (Cne), Alina Balseiro Gutiérrez, si è

rallegrata per l’andamento della giornata, “conclusasi senza

incidenti di rilievo e in un ambiente molto favorevole”.

La responsabile cubana non ha precisato quando verrà reso

noto il dato finale dell’affluenza, mentre i risultati delle

votazioni verranno comunicati via via nei prossimi giorni.

Se tutti i 470 candidati otterranno una piena approvazione,

ha infine detto, Cuba avrà un parlamentare ogni 30.000 abitanti,

con un’alta percentuale di donne e giovani. (ANSA).



