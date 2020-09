Cucinella firma nuovo campus della Bologna Business School

(ANSA) – BOLOGNA, 16 SET – La Bologna Business School (Bbs),

la scuola di formazione manageriale dell’Università di Bologna,

cresce e amplia i suoi spazi: il nuovo campus sorgerà di fronte

alla storica sede di Villa Guastavillani ed è firmato dallo

studo di architettura di Mario Cucinella. Presentato oggi in

videoconferenza, anche con l’intervento di Romano Prodi che è

presidente del collegio di indirizzo della Bbs, il nuovo Campus

sorgerà sul crinale della collina attraverso la riqualificazione

e il recupero di alcuni edifici già presenti sul sito, per una

superficie totale di 3300 metri quadrati.

“La crescita di Bbs ci ha portato a cercare nuovi spazi da

aggiungere alla nostra iconica sede – ha spiegato Max Bergami,

Dean di Bologna Business School – e la disponiblità di una

superficie con alcuni immobili proprio di fronte a Villa

Guastavillani ci ha fatto decidere di crescere qui, proprio dove

siamo nati”. Questo ampliamento, ha sottolineato il rettore

dell’Alma Mater, Francesco Ubertini, è “un passo molto

importante per consolidare” la crescita della Bbs. Il progetto,

ha sottolineato Cucinella, “è stato pensato come un luogo in cui

natura, storia e architettura dialogano, per dar vita a spazi

dell’apprendimento in sintonia con le necessità degli studenti”,

sempre più attenti alla sostenibilità ambientale.

“Accanto al grande sforzo che si sta compiendo per la

preparazione dei tecnici, adeguata alla sfida del nostro tempo –

ha concluso Romano Prodi – occorre allo stesso modo provvedere

alla formazione dei quadri e dirigenti che guideranno le nostre

imprese nel futuro: la Bologna Business School è una realtà

capace di realizzare questo grande e necessario progetto. Il

campus che oggi presentiamo è il simbolo di questo grande

compito che Bologna si è assunto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte