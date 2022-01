Cultura ; approvata in Regione una legge per sostenere le dimore degli emiliano romagnoli illustri. Pompignoli “ occasione importante anche per Villa Saffi”

Condividi l'articolo

Forlì, 15 gennaio. C’è anche Villa Saffi, la residenza dell’illustre scrittore, politico e accademico for livese tra i possibili beneficiari del progetto di legge regionale , approvato nei giorni scorsi in commissione cultura , con il quale si intende riqualificare e valorizzare gli studi e le dimore storiche di personaggi che hanno dato lustro alla regione Emilia -Romagna .

“Si tratta di un provvedi mento davvero strategico per il nostro territorio , che ci permette di mettere in campo risorse importanti sia per azioni di manutenzione e restauro , che per la promozione di eventi, mostre e rassegne espositive collegate al patrimonio artistico e culturale di questi luoghi ” – commenta il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli. “ Il testo, approvato in commissione con il contributo emendativo della Le g a, intende sostenere, custodire e valorizzare, anche sul pia no economico, le case e gli studi dove hanno vissuto e lavorato personaggi celebri della nostra regione, rilanciandoli anche dal punto di vista ricettivo attraverso la predisposizione di una rete sovracomunale che definisca itinerari storici e visite guida te. Chiaramente , sarà nos tra cura prestare la massima attenzione rispetto all’importo delle risorse stanziate, a i criteri di erogazione dei fondi e alle modalità di accesso ai bandi della Regione ” – conclude Pompignoli.