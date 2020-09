Cultura, in piazza Maggiore a Bologna il concerto di solidarietà ai lavoratori dello spettacolo. La diretta anche su Lepida Tv

“Non lasceremo solo il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo, e questa sarà solo una delle prima iniziative per ripartire e valorizzare sempre di più la musica dell’Emilia-Romagna”.

Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che interverrà con un videomessaggio al concerto di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, il rispetto dei loro diritti e interventi immediati di aiuto. Concertone sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il concerto di stasera sarà visibile anche su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 della piattaforma Sky) e si potrà ascoltare sulle frequenze di Radio Bruno, partner dell’iniziativa.

Sul palco, a partire dalle ore 18, si alternano Alice, Angela Baraldi, Alberto Bertoli, Bonaveri, Cisco, Dodi Battaglia, Duo Bucolico, Extraliscio, Immanuel Casto, Modena City Ramblers, Gianni Morandi, NYV, Federico Paciotti, Rovere, The Good Fellas, Massimo Zamboni.

Terranno il filo della serata i racconti e le storie di Stefano Massini, mentre tanti altri artisti sosterranno l’evento partecipando in streaming. Saranno oltre 300 gli addetti che lavoreranno al concerto, e sostegno al progetto è stato manifestato anche dal cantautore bolognese Andrea Mingardi e dal soprano di fama internazionale Sumi Jo

Dopo la nascita del manifesto “Per gli invisibili”, il grande concerto di solidarietà di stasera è la prima iniziativa del tavolo degli operatori della musica dal vivo che si riconoscono in P.E.R (Promoter Emilia-Romagna), realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione del Comune di Bologna, di Ater Fondazione e il patrocinio di Siae.

Vista l’accoglienza del pubblico bolognese, che in poche ore ha esaurito i posti disponibili, sono in via di definizione altre date in Emilia-Romagna. Anche se gli spettatori presenti dal vivo saranno in numero limitato per il giusto rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio.

