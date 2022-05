Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Via libera all’unanimità, con 218

voti favorevoli, dall’Aula di palazzo Madama al ddl per il

riconoscimento del Teatro Regio di Parma monumento nazionale con

voti favorevoli, contrari, astenuti. Il provvedimento, in prima

lettura in Senato, passerà ora alla Camera. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte