Curling: Norvegia battuta, bronzo Italia agli Europei

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Sul ghiaccio di Lillehammer,

nell’ultima giornata di gare degli Europei, la nazionale

maschile italiana di curling ha conquistato la medaglia di

bronzo, superando per 10-4 i padroni di casa della Norvegia

nella finale per il terzo posto.

Per l’Italia è il terzo podio della storia del curling

maschile dopo il bronzo nell’edizione di Varese del 1979 e

quello di tre anni fa, a Tallinn (Estonia), conquistato dalla

squadra che oggi ha replicato l’impresa: Joel Retornaz, Amos

Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Mattia Giovannella.

Rispetto al 2018 è cambiato l’allenatore, con Claudio Pescia ora

alla guida della Nazionale, e l’alternate, con Fabio Ribotta

sostituito da Giovanella.

“Siamo contenti e soddisfatti per la medaglia, ci tenevamo

tanto – le prime parole dello skip azzurro Retornaz -.

L’obiettivo era arrivare alle semifinali e da lì abbiamo dato il

massimo per centrare il podio: c’è ancora un po’ di rammarico

per la sconfitta in semifinale contro la Svezia perché abbiamo

tenuto testa ai campioni del Mondo e d’Europa e siamo andati

davvero vicinissimi alla vittoria. Adesso ad ogni modo godiamoci

questo bronzo che ci dà fiducia per la qualificazione olimpica.

La nostra testa ora è già e vogliamo a tutti i costi raggiungere

l’obiettivo olimpico”. Il torneo di qualificazione è in

programma a dicembre. (ANSA).



