Cursed, eroina donna per un fantasy molto dark

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Questa la ricetta: spada

leggendaria, magia quanto basta, draghi svolazzanti, la storia

di Re Artù rivisitata e, infine, Nimue (Katherine Langford), una

giovane eroina senza paura,. Una formula perfetta per

CURSED, fantasy molto dark che, dopo il Trono di spade e The

Witcher, approda dal 17 luglio su Netflix in dieci puntate di

un’ora ciascuna basate sul romanzo omonimo di Frank Miller e Tom

Wheeler, pubblicato da Simon & Schuster nel 2019. Tra echi

di ambientalismo, terrorismo religioso e romanzo di

formazione, CURSED ha come protagonista la giovane Langford (ex

star di TREDICI) nei panni di una ragazza con poteri misteriosi,

destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, Nimue che vive in povertà nel suo

villaggio di druidi ottiene una spada potente e misteriosa col

compito di consegnarla a tutti i costi a Merlino (Gustaf

Skarsgård, Vikings), un mago che ha perso i suoi poteri. La

ragazza parte così in missione, accompagnata da un poco

affidabile scudiero, con la mission di consegnare la preziosa

spada destinata ad Artù (Devon Terrell). Durante il suo

interminabile viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e

rivolta contro i feroci Paladini Rossi e il loro complice Re

Uther (Sebastian Armesto, Poldark). Nel cast recitano star

della serie I Medici come Daniel Sharman, nel ruolo del Monaco

Piangente, e Matt Stokoe (Misfits) di Gawain, oltre a Lily

Newmark (Sex Education), Bella Dayne (Humans) e Peter Mullan

(Ozark, Top of the Lake). Cursed, produzione originale di

Frank Miller – autore di fumetti, romanzi, sceneggiatore,

regista e produttore – e Tom Wheeler – sceneggiatore e

produttore, autore di The Arcanum – è non a caso un fantasy

declinato al femminile. (ANSA).



