Cybersicurezza: Enisa, nel 2022 scesi gli investimenti Ue

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Nonostante la crescente minaccia di

cyberattacchi, come dimostrato da quello che oggi ha colpito

l’Europarlamento, gli investimenti per le tecnologie

informatiche dedicate alla sicurezza nell’Unione europea non

sono cresciuti, bensì sono calati dell’1% rispetto al 2021. Lo

rileva uno studio dell’Enisa, l’agenzia Ue per la

cybersicurezza, che ha analizzato i dati raccolti da più di 1000

operatori del settore informatico attivi nei 27 Stati membri

dell’Unione. “La resilienza delle infrastrutture e delle

tecnologie critiche dell’Ue dipenderà in larga misura dalla

capacità di effettuare investimenti strategici”, ha spiegato il

direttore dell’ Enisa, Juhan Lepassaar, commentando i risultati

del report. “Sono fiducioso – ha continuato Lepassaar – che l’Ue

abbia le competenze necessarie per raggiungere l’obiettivo di

avere a disposizione le risorse adeguate per sviluppare

maggiormente le capacità di sicurezza informatica in tutti i

settori economici”. “La direttiva Ue del 2016 sulla sicurezza

delle reti e dei sistemi informativi” e “le minacce online” – si

legge nella nota dell’Agenzia – sono “i principali fattori che

incidono sul budget per la sicurezza informatica”. Le grandi

aziende investono in media 120.000 euro per l’intelligence

contro le minacce sulla cybersicurezza (Cti), rispetto ai 5500

euro delle piccole e medie imprese. Le aziende con Centri

operativi di sicurezza propri (Soc) o internalizzati spendono

invece circa 350.000 euro per mettersi al riparo dagli attacchi

informatici, il 72% in più rispetto alla spesa degli operatori

con Soc ibridi. Il 37% delle società che operano di servizi

essenziali e dei fornitori di servizi digitali non dispone

invece di un Soc. Enisa segnala, infine, che “i settori

sanitario e bancario sostengono i costi più elevati tra i

settori critici con un costo diretto medio di 300.000 euro in

caso di attacco informatico”. (ANSA).



