Cybersicurezza, operativo Centro valutazione e certificazione

E’ operativo da oggi presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) incardinato nel Servizio certificazione e vigilanza diretto da Andrea Billet. Il Cvcn avrà il compito di valutare la sicurezza di beni, sistemi e servizi Ict destinati a essere impiegati nel contesto del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La procedura di valutazione potrà prevedere l’esecuzione di test hardware e software sui componenti della fornitura. In questo processo, al Cvcn faranno riferimento i Centri di valutazione (Cv) presso i Ministeri della Difesa e dell’Interno e potrà avvalersi del supporto di una rete di Laboratori accreditati di prova (Lap) che saranno regolamentati da apposito Decreto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, il Centro di valutazione e certificazione nazionale svolgerà un ruolo di supporto tecnico per le attività connesse all’esercizio dei poteri speciali “Golden Power” in ambito 5G. In particolare, il Cvcn opererà sia nella fase istruttoria, a supporto del Gruppo di coordinamento, sia nella fase di monitoraggio, come organo di cui si avvale il Comitato preposto allo scopo. Il Centro può già contare sulle unità di personale tecnico che hanno costituito il nucleo iniziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e su quelle di recente trasferite dal ministero dello Sviluppo Economico. Nelle prossime settimane, la dotazione di personale sarà ulteriormente potenziata con l’assunzione degli esperti che avranno superato le prove del concorso in atto. Questa prima fase di reclutamento dell’Agenzia ha avuto infatti come obiettivo prioritario proprio quello di assumere personale rientrante tra i profili destinati alle attività del Cvcn (certificatori/ispettori, tecnici hardware e TLC, tecnici software e crittografi).

