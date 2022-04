Da Acquario a Oltremare, aprono parchi divertimento Romagna

Condividi l'articolo

Riparte in Romagna la stagione dei parchi divertimento. Da oggi riaccolgono i visitatori i parchi del gruppo Costa Edutainment: Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park a Riccione e l’Acquario di Cattolica. Centinaia le famiglie arrivate oggi da tutto il Centro e Nord Italia. Dopo due anni difficili, i parchi Costa tornano con una stagione di sei mesi. “Siamo in un momento storico dove il ruolo dei parchi divertimento diventa fondamentale per garantire ai più piccoli e alle nuove generazioni, luoghi e momenti di spensieratezza, di speranza verso il futuro – afferma la direttrice Patrizia Leardini – La massima attenzione del nostro gruppo è rivolta al pubblico, con prezzi invariati rispetto allo scorso anno, per tutti e tre i parchi”.

Riaperto anche Mirabilandia, che nel primo weekend ospiterà circa 1.500 profughi dall’Ucraina. “Il primo weekend di apertura della stagione del trentennale l’abbiamo dedicato alla solidarietà – spiega Riccardo Capo, direttore generale del parco tematico romagnolo – Tra oggi e domani ospiteremo complessivamente circa 1.500 profughi ucraini, per lo più mamme con bambini. Grazie alla stretta collaborazione con i sindaci di San Lazzaro, Rimini, Cesenatico, Cervia, Forlì, Riccione e Ravenna e con le aziende di trasporto locale – prosegue – il parco sta regalando a queste famiglie una giornata di gioia e spensieratezza per alleviare in parte il forte stress subito, grazie alla ricca offerta di spettacoli e attrazioni. Siamo molto fiduciosi per questa nuova stagione all’insegna di un compleanno importante, che festeggeremo con delle sorprese durante tutti i mesi di apertura. La fine dello stato di emergenza – conclude Capo – consente di fruire del parco ancora più appieno, senza che vengano meno quelle precauzioni che hanno assicurato a tutti i visitatori un divertimento sano e sicuro”.

