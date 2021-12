Da Babbi Natale in bici doni a bimbi cardiopatici Sant’Orsola

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 DIC – Un ‘drappello’ di Babbi Natale in

bicicletta ha portato, in mattinata, sacchi colmi di doni,

cioccolatini, panettoni e sorrisi, ai bambini cardiopatici

ricoverati al Padiglione 23 del Policlinico di Sant’Orsola. Ad

accogliere i ciclisti delle associazioni bolognesi Maverix e

Malini Cicli – vestiti di rosso e barba bianca – i volontari

dell’associazione Piccoli Grandi Cuori. La delegazione non è

entrata in reparto ma ha lasciato i doni ad infermieri e medici

che si sono occupati di distribuirli ai piccoli pazienti

presenti in sala giochi con le loro famiglie.

“Grazie per quello che state facendo perchè non è scontato

– hanno detto i sanitari del reparto ai ciclisti delle due

associazioni : – che qualcuno dedichi una domenica a noi, ai

pazienti ricoverati che sono qui senza un genitore, o i fratelli

e i nonni, a trascorrere il Natale. Noi facciamo il possibile

per stare loro vicini, ma quanto avete fatto oggi è prezioso,

per noi tutti un grande dono”. (ANSA).



