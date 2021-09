Da Boccherini a Chopin: al Teatro Galli i Solisti della Filarmonica Marchigiana e il violoncello di Alberto Casadei | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Mercoledì 29 settembre (ore 21) il violoncellista Alberto Casadei e i Solisti della Filarmonica Marchigiana saliranno sul palco del Teatro Galli per un programma incentrato sulla musica romantica. Si comincia con due intense pagine di Luigi Boccherini – il Quartetto in re maggiore op. 6 n. 1 e il Concerto per violoncello in si bemolle maggiore – per continuare il Quartetto per archi in mi bemolle maggiore composto da Felix Mendelssohn Bartholdy. A conclusione Introduction et Polonaise Brillante di Fryderyk Chopin, arrangiato per l’occasione dallo stesso Casadei, autore di Prayer, per violoncello e quintetto d’archi che completa la serata.

Alberto Casadei, figlio d’arte, e? uno dei più emergenti violoncellisti italiani. Svolge una brillante attività solistica e si dedica alla composizione come ricerca di nuove possibilità d’espressione per il suo strumento. Come solista si e? esibito in diverse prestigiose sale da concerto, tra le quali, Great Hall del Conservatorio di Mosca, Sala Cortot a Parigi, Royal Albert Hall a Londra. Parallelamente alla sua attività solistica, ha ricoperto il ruolo di primo violoncello all’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, l’Orchestra Arena di Verona e l’Orchestra Mozart a Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado.

Recente e importante anche il sodalizio con i musicisti che si esibiranno con lui sul palco del Teatro Galli. Regolarmente invitati in altre prestigiose orchestre italiane, i Solisti della Filarmonica Marchigiana sono un gruppo cameristico formato dalle prime parti dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, composto da Alessandro Cervo, Simone Grizi, Francesco Vernero, Alessandro Culiani e Luca Collazzoni.

Informazioni: Biglietteria Teatro Galli dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30 tel. 0541 793811 e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it.

I posti in vendita online sono riferiti alla disponibilità della platea e del loggione. L’obbligo di distanziamento interpersonale infatti non consente la vendita online dei posti nei palchi.

Per l’acquisto o la prenotazione di posti nei palchi è possibile telefonare o rivolgersi alla biglietteria del teatro Galli negli orari di apertura.

