Da Cts no a 100% capienza Italia-Svizzera, 75% per Finals

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 NOV – No all’aumento della capienza del

pubblico dello stadio Olimpico fino al 100% per la partita di

qualificazione ai Mondiali di calcio, Italia-Svizzera, in

programma il 12 novembre; aumento solo parziale, dal 60%

attualmente previsto al 75%, di quella delle Atp Finals di

tennis in programma a Torino del 14 novembre. E’ questo il

parere del Cts alla richiesta di deroga per i due eventi

avanzata dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. Lo

apprende l’ANSA da fonti governative. Il parere negativo per

l’Olimpico è legato alla crescita dei contagi Covid, per il

quale tra l’altro il Lazio rappresenta una delle Regioni più

esposte. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte