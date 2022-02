Da Dario Argento a Kenneth Branagh

Condividi l'articolo

Ormai la settimana al cinema prende il via fin dal lunedì con opere di qualità che meritano altrettanta attenzione di quelli del weekend. Sono già nelle sale: CAVEMAN IL GIGANTE NASCOSTO di Tommaso Landucci, originalissimo documentario che segue le tracce di un formidabile scultore speleologo Filippo Dobrilla, scomparso nel 2019, che nel corso di trent’anni ha realizzato il suo capolavoro invisibile nel ventre delle Alpi Apuane; IL FILO INVISIBILE di Marco Simon Puccioni la delicata storia del sedicenne Leone, cresciuto da una famiglia con due padri e alle prese con il primo innamoramento della sua vita. E infine IL MONDO A SCATTI di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli in cui, grazie al ritrovamento di vecchi negativi della sua giovinezza da fotografa, la più grande documentarista donna del cinema italiana viaggia tra il passato e il presente della sua vita artistica e della società. Da ora in sala: – BELFAST di Kenneth Branagh con Jamie Dornan, Jude Hill, Caitriona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lara McDonnell, Gerard Horan, Turlough Convery, Conor MacNeill, Bríd Brennan, Gerard McCarthy, Sid Sagar, Zak Holland, Barnaby Chambers, Olive Tennant, Josie Walker. Un bambino, felice e senza pensieri; una strada qualunque a Belfast nel 1969; una famiglia assediata dai debiti ma unita e solidale. E l’esplosione improvvisa e furiosa dell’odio razziale/religioso tra protestanti e cattolici, quell’autentica guerra civile che ha insanguinato l’Irlanda e creato un solco profondo per più di una generazione. In un bianco e nero abbacinante ed elegante, aperto dai panorami (a colori) della città e talvolta interrotto in technicolor dai film che allora si vedevano al cinema, Branagh firma un racconto di formazione che parte tra i favoriti nella corsa all’Oscar e che seduce fin dalle prime in quadrature. Tra “I ragazzi della via Paal” e il cinema di Terence Davies, il regista trova una linea autoriale precisa che rimanda a uno dei suoi film più personali e segreti, “Nel mezzo di un gelido inverno”. Per molti versi è davvero il film della settimana (e non solo).

– OCCHIALI NERI di Dario Argento con Ilenia Pastorelli, Andrea Zhang, Asia Argento, Maria Rosaria Russo, Guglielmo Favilla, Paola Sambo, Andrea Gherpelli, Tiffany Zhou, Gennaro Iaccarino, Gianluca Gugliarelli, Gladys Robles, Cristiano Simone Iannone, Mario Scerbo, Ivan Alovisio. In una Roma estiva e affocata, l’eclissi totale di sole preannuncia l’inquietante destino della escort Diana che quasi subito diventa il bersaglio di uno spietato serial killer. Una volta persa la vista durante una folle corsa in macchina inseguita dal suo aguzzino, Diana deve stravolgere la sua vita e le sue armi di difesa dall’ombra che la minaccia: troverà un aiuto inatteso nel piccolo Chin, rimasto orfano dopo l’incidente che ha coinvolto la donna. Un finale adrenalinico nella campagna romana diventa, nelle mani di Argento, un vero “duello al buio” tra vittima e carnefice.

Presentato fuori concorso all’ultimo festival di Berlino.

– L’OMBRA DEL GIORNO di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Lino Musella, Waël Sersoub, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Nemolato, Antonio Salines. Il film, diretto da Giuseppe Piccioni, è un ambientato in una città di provincia (Ascoli Piceno) sul finire degli anni Trenta. Luciano, simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani, è il proprietario di un ristorante, che crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull’antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante.

– L’ACCUSA di Yvan Attal con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Laëtitia Eïdo, Camille Razat, Pierre Arditi, Benjamin Lavernhe, Audrey Dana, Judith Chemla, Ben Attal, Franz-Rudolf Lang, Romain Barreau, Suzanne Jouannet. E’ una grande e travolgente storia d’amore il cuore del nuovo film di uno dei registi più coerenti e appartati del cinema italiano. Siamo ad Ascoli Piceno nel 1938. Luciano, simpatizzante del fascismo e veterano della prima guerra mondiale, è il proprietario di un ristorante in piazza del Popolo. La sua vita viene stravolta per sempre quando incontra Anna, una giovane ragazza che nasconde un segreto. C’è mistero, c’è contesto storico, ci sono due protagonisti inattesi tra cui nasce una forte chimica espressiva, ma c’è soprattutto una sceneggiatura che non si accontenta di seguire la difficile parabola di una storia d’amore, ma ne esplora le ragioni e le più segrete dinamiche umane ed esistenziali.

– BEAUTIFUL MINDS di e con Bernard Campan, Alexandre Jollien e con Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou, Marie Benati, Marilyne Canto, Anne-Valérie Payet, Sofiia Manousha, Marie Petiot, Laëtitia Eïdo. Un assurdo viaggio a bordo di un carro funebre dalla Francia alla Svizzera; due solitudini a confronto, la storia di un’amicizia che nasce nel modo più imprevisto.

Questa è la storia di Louis, impresario di pompe funebri e di Igor, disabile a causa di una paresi cerebrale. Il passo del racconto è svelto senza diventare stucchevole, il tono è quello dell’amicizia che nasce dall’accettazione delle reciproche fragilità.

– IL LEGIONARIO di Hleb Papou con Germano Gentile, Maurizio Bousso, Ilir Jacellari, Giancarlo Porcacchia, Marco Falaguasta, Simona Senzacqua, Hedy Krissane. Il destino ha in serbo la più dura delle prove per Daniel, immigrato dall’Africa quando era ancora un bambino e ora, perfettamente integrato nella sua nuova nazionalità, arruolato nei reparti antisommossa della polizia italiana. Quando alla sua squadra viene affidato lo sgombero di un palazzo occupato abusivamente da 150 famiglie senza diritti, Daniel si trova davanti alla casa in cui è cresciuto. Adesso suo fratello guida la protesta degli occupanti e sua madre deve assistere al confronto tra i due figli. Daniel seguirà le ragioni del cuore o gli ordini della sua nuova patria? Un esordio da incorniciare.

– SEANCE, PICCOLI OMICIDI TRA AMICHE di Simon Barrett con Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith, Stephanie Sy, Djouliet Amara, Jade Michael, Seamus Patterson, Marina Stephenson Kerr, Megan Best, Cliff Sumter, Colleen Furlan. Quando la giovane Camille arriva nel college d’elite a cui è stata finalmente ammessa, scopre che tutto non è sereno nel suo nuovo mondo. La stanza che le viene assegnata è quella di una studentessa morta misteriosamente; la sua compagna Alice guida un gruppo dedito a sedute spiritiche che crede nella presenza dello spirito maligno di Edelvine, morta suicida anni prima. Altre morti misteriose si susseguono e Camille rischia di trovarsi in una spirale mortale. (ANSA).



